Ferran Torres, il PSG prepara l’affondo

27/07/2026 | 12:17:07

Il PSG ha deciso di puntare con forza su Ferran Torres dopo non essere riuscito a convincere Yan Diomande, ormai promesso sposo del Real Madrid. Il club parigino ritiene di poter ingaggiare Ferran per una cifra tra 40 e 50 milioni di euro, dato che il giocatore sarebbe entusiasta di ritrovare Luis Enrique. Lo riporta il quotidiano spagnolo Sport, che sottolinea come anche il nome di Akliouche del Monaco resti in lista per completare il pacchetto offensivo di Luis Enrique, che però ha come primo obiettivo quello di abbracciare l’uomo che ha deciso la finale dei Mondiali.

foto x fifa