Ferran Torres: “Ho scelto il PSG perché voglio vincere la Champions”

15/08/2026 | 17:00:38

Ferran Torres ha parlato ai canali ufficiali del PSG: “La verità è che sono molto contento ed emozionato di unirmi a questo progetto. Un progetto che è abituato a vincere. Io voglio dare il mio contributo con umiltà. Non abbiamo avuto ferie praticamente per poterlo assimilare, ma alla fine nel mondo del calcio tutto passa in fretta e serve già concentrarsi sulla nuova stagione. Perché ho scelto il PSG? Soprattutto che è un progetto vincente, ben assestato e con dei giocatori molto giovani che faranno parlare di loro per molti anni. E poi perché non vincere una Champions League qui? Non ho ancora avuto la possibilità di farlo”.

foto x psg