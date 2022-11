Ferran Torres: “E’ una Spagna senza stelle, ma con tanti ottimi giocatori. Teneteci in considerazione”

Ferran Torres, attaccante della Nazionale spagnola e del Barcellona, ha parlato ad AS in vista dell’esordio Mondiale della Roja, che non parte con i favori dei pronostici in questo Mondiale.

Queste le sue parole: “Abbiamo una squadra in cui tutti si sentono sulla stessa barca, non ci sono stelle, ma tanti ottimi giocatori, quindi possiamo giocarcela con tutti. Favoriti? Siamo una squadra da tenere in considerazione”.

Foto: twitter personale