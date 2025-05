Ferran Torres: “Con l’Inter è stata dura, ma da San Siro vogliamo uscire vincitori”

01/05/2025 | 17:30:22

Ferran Torres, attaccante del Barcellona, ha parlato ai canali ufficiali del club catalano dopo il pareggio contro l’Inter nella semifinale d’andata di Champions League: “Abbiamo gestito il pareggio, è stata una partita molto complicata ma ci giocheremo tutto e siamo fiduciosi di farcela. Abbiamo reagito molto bene, ma ad ogni modo non possiamo giocare così. Non siamo riusciti a costruire come avremmo dovuto in una finale di Champions League, ma il lato positivo è aver reagito molto bene”. Intercettato dai media italiani, l’attaccante ha invece promesso battaglia anche per l’appuntamento in trasferta di martedì prossimo: “Non importa se saremo a San Siro, vogliamo comunque passare noi e andare in finale”.

FOTO: Instagram Barcellona