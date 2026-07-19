Ferran Torres al supplementare come Iniesta. Spagna campione del Mondo. Argentina battuta 1-0

20/07/2026 | 00:06:12

La Spagna vince il campionato del Mondo 2026. La compagine di Luis De La Fuente batte 1-0 l’Argentina ai tempi supplementari, 16 anni dopo Iniesta, che segnò con l’Olanda, in 10, come era stasera l’Argentina (rosso a Enzo Fernandez). Corsi e ricorsi storici.

Spagna subito pericolosa, Pedri scodella una palla in mezzo, Nico Williams sfiora di testa, ma non riesce a deviare in rete, para il Dibu Martinez. Spagna che trova il gol con Nico Williams, ma la rete è annullata per un presunto fallo di Merino su Otamendi. Ancora Spagna, palla in mezzo dove stavolta Merino di testa la mette fuori da pochi passi.

Secondo supplementare, Spagna subito all’assalto. Cross sulla destra, si inserisce Nico Williams che fa la sponda per Ferran Torres che arriva alle spalle di tutti e insacca in rete. Spagna in vantaggio. Con merito, va detto. Spagna che trova il 2-0, ancora Torres, stavolta annullato per fuorigioco.

Spagna che nel finale forse accusa la pressione, l’Argentina senza nulla da perdere crea qualcosa. Al 122′ la chance clamorosa e l’ha Giuliano Simeone, conclusione alta di poco.

Foto: X FIFA