Fernando Santos su Cristiano Ronaldo: “Vuole vincere il Mondiale”

L’allenatore della nazionale portoghese Fernando Santos ha commentato così il paradossale momento che sta vivendo Cristiano Ronaldo: “Non mi interessa della situazione che sta creandosi tra il Manchester United e Cristiano, lui ha sempre fame”. Inoltre, il tecnico portoghese ha aggiunto che Ronaldo, così come tutti i giocatori convocati per il mondiale, ha una grande voglia di stupire tutti e mettersi nuovamente in gioco. Riguardo alle aspettative del fenomeno portoghese, Santos ha aggiunto: “Cristiano vuole portarci sul tetto del mondo”. Nonostante il brutto momento sia fuori che dentro al campo, la determinazione e la fame del 7 più forte di sempre rimangono invariate, l’obiettivo è sempre quello di tornare a casa con un mondiale in bacheca, lasciandosi alle spalle i brutti momenti passati nell’ultimo periodo.

Foto: Slatecom