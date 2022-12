Fernando Santos: “Me ne vado con un sentimento di enorme gratitudine. E’ stato un onore”

Si è chiuda oggi l’avventura di Fernando Santos alla guida della Nazionale portoghese. Dopo l’annuncio della Federazione portoghese, l’ormai ex ct ha lasciato un messaggio al termine della sua esperienza: “Me ne vado con un enorme sentimento di gratitudine, enorme per il privilegio che è stato essere stato allenatore e l’onore di rappresentare il Paese. E’ stato un sogno che ho realizzato, un obiettivo di vita che ho raggiunto. Tutti nessuno escluso. Quando guidi i gruppi devi prendere decisioni difficili, è normale che non tutti siano contenti delle scelte che ho fatto. Ma quelle che ho fatto sono state sempre pensando al meglio per la Nazionale”.