Pres. Federcalcio portoghese rende omaggio a Fernando Santos: “Insieme abbiamo costruito il periodo più felice della storia della Nazionale”

Fernando Gomes, presidente della Federcalcio portoghese ha dato sia il benvenuto a Roberto Martínez, che da oggi è il nuovo CT del Portogallo, ma ha voluto omaggiare Fernando Santos, che ha guidato la Nazionale alla conquista di due titoli: “Questo è un momento importante per la Nazionale. Non voglio correre il rischio di dimenticare alcuni aspetti che considero importanti: per cominciare, permettetemi di ribadire quanto sia stato onorato di aver lavorato insieme a Santos per otto anni- Insieme abbiamo costruito il periodo più felice della storia della Nazionale. Quello che la dirigenza della FPF ha avuto modo di dire già a dicembre, lo ripeto oggi: grazie mille Fernando Santos. Questa sarà casa tua per sempre”.

Foto: fernando santos twitter uefa euro 2020