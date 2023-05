Fernando: “Entreremo subito carichi per prenderci l’Europa League”

Il sito ufficiale del Siviglia, avversario della Roma nella finale di Europa League, ha riportato altre dichiarazioni direttamente dal Media Day organizzato dalla UEFA. Queste le considerazioni del centrocampista Fernando: “Per affrontare la finale bisogna stare mentalmente bene e concentrarsi, dobbiamo iniziare la partita con grande entusiasmo. Dobbiamo dimostrare che vogliamo la coppa in ogni modo. Stiamo già dimostrando in campo che la vogliamo, dobbiamo farlo anche mercoledì. Entreremo carichi cercando di partire forte per prenderci la coppa”.

Foto: Twitter Siviglia