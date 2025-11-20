Fernandinho si ritira: “Il calcio non mi motiva più, ora è il momento di godermi la famiglia”

20/11/2025 | 20:10:20

Fernandinho ha annunciato il ritiro dal calcio parlando ai media brasiliani, come riportato da Footmercato: “Sono già stanco. Mi sono già sfinito correndo per poco più di 30 minuti oggi. Nel calcio, niente mi motiva più; ho già ottenuto molto in questo sport. Mi sono divertito e ho dato tutto quello che potevo. Ora è il momento di godermi la mia famiglia”.

Foto: Instagram Manchester City

