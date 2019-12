Fernandinho: “Ormai l’obiettivo è il secondo posto, Liverpool troppo forte quest’anno”

Fernandinho, centrocampista o difensore del Manchester City, ha parlato dell’attuale cammino della formazione di Guardiola in Premier: “Dobbiamo essere realisti. Se giochiamo altre gare in questo modo e ne perdiamo altre, ci troveremo in una brutta posizione. Dobbiamo provare a vincere le altre partite e cercare di assicurarci almeno il secondo posto, quello è ormai l’obiettivo. Il Liverpool quest’anno è troppo forte e non è possibile lottare per il titolo”.