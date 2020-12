Fernandez: “Ronaldinho al Psg? Primo anno perfetto, poi una sera quattro ragazze entrarono nella sua stanza d’albergo”

Luis Fernandez, ex allenatore del Psg prima dal 1994 al 1996 e poi dal 2000 al 2003, poté contare sul talento di Ronaldinho durante la sua seconda esperienza alla guida del club. Il fantasista brasiliano giocò infatti nella squadra parigina tra il 2001 e il 2003. Fernandez, intervistato da Le Parisien, ha rivelato un aneddoto su quel periodo: “Quando Ronaldinho arrivò al club sapevo già quanto sarebbe stato difficile gestire il giocatore. La prima stagione è stata perfetta: giocatore perfetto, atteggiamento perfetto. In allenamento, tutti i suoi compagni di squadra mi chiedevano di inserirlo nella loro squadra, perché nessuno di loro voleva essere umiliato per la sua tecnica. Diventa campione del mondo alla fine del suo primo anno in Francia. Il secondo anno iniziò a fare fin troppa festa. Avrebbe dovuto essere il nostro leader, portarci in cima, trascinarci fino a vincere il titolo e la Champions. Ha portato delle ragazze nella sua stanza di notte durante un nostro ritiro in hotel. Eravamo nella hall con il personale dell’albergo: abbiamo visto arrivare quattro ragazze. Ho chiesto al mio assistente, Eric Blondel, di seguirle e sono andate tutte nella stanza di Ronnie “.

Foto: India Today