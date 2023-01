Fernandes si difende: “Non usatemi per attaccare Ronaldo”

Il calciatore del Manchester United Bruno Fernandes, aveva spiegato a BT Sport con queste parole il miglioramento della sua squadra nel recente periodo: “L’ho già detto prima del match, adesso sembriamo una squadra. Negli ultimi tempi ognuno giocava per se stesso, invece adesso in campo siamo una vera squadra, in cui tutti quanti danno il massimo per i compagni”.

Il portoghese però, attraverso una storia sul proprio profilo Instagram, è stato costretto a difendersi e spiegare: “Grazie a quelli che hanno postato le mie esatte parole. So che è difficile vedere che il Manchester United faccia bene, ma non ho nulla da dire su di noi che non siano cose positive. Non usate il mio nome per attaccare Cristiano. Cristiano è stato parte della squadra per metà stagione e io ho detto in molte interviste che tutti quanti dalla partita contro il Liverpool sono stati eccezionali e hanno giocato come una squadra e ora si vedono i risultati. Andiamo avanti così”.