Fermin Lopez sui social dopo l’operazione: “Penso già a tornare più forte. Non abbiate dubbi, ce la farò”

20/05/2026 | 16:29:18

Il centrocampista del Barcellona, Fermin Lopez, ha parlato sui propri social in seguito all’operazione alla quale si è sottoposto per la frattura del quinto metatarso del piede sinistro. Queste le sue parole:

“L’operazione è andata molto bene e ora penso già a tornare più forte, sia fisicamente che mentalmente. La vita e il calcio sono crudeli quando meno te lo aspetti o quando meno te lo meriti, ma bisogna accettare che tutto faccia parte del percorso. È un momento molto duro per me e un’altra sfida della mia carriera da superare, ma non abbiate dubbi: ce la farò. Adesso è il momento di sostenere da casa la Nazionale e i miei compagni. Grazie di cuore a tutti per il supporto e l’affetto ricevuto”.

Foto: Instagram Barcellona