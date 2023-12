Fermin Lopez: “Il Barcellona era il mio sogno. È una prova quotidiana”

Fermin Lopez è uno dei prodotti della Masia che si sta ritagliando spazio nel Barcellona di Xavi. Il classe 2003 ha rilasciato un’intervista a Mundo Deportivo: “La cosa più bella di giocare per il Barça? Era il mio sogno da bambino e sono riuscito a realizzarlo. Tutto è incredibile”. Lo spagnolo ha poi aggiunto: “C’è davvero più pressione che in altri club, sia internamente che esternamente, ma devi sapere come gestire queste cose ed essere concentrato sul tuo calcio e sul lavoro”.

Sugli obiettivi: “Ovviamente è il Barça e ogni giorno è una prova. Aspiro a poter restare in squadra, è ciò per cui ho sempre lottato e per cui continuerò a lottare.Abbiamo avuto una serie di risultati negativi, ma credo che ci siano stati anche momenti in cui siamo stati bravi e abbiamo giocato bene. Speriamo di poter invertire la situazione e tornare alla vittoria e al bel gioco”.

E su Xavi ha concluso: “È sempre molto positivo. Ci fa fare soprattutto autocritica, ma sempre con positività, per guardare avanti, correggere e proseguire sulla nostra strada”.

Foto: Instagram Fermin Lopez