Barcellona, il Chelsea vuole Fermin Lopez: l’offerta del club inglese
26/08/2025 | 14:50:36
Il Chelsea ha presentato un’importante offerta per Fermin Lopez. Stando a quanto riferito da Sport, ben 50 milioni di euro al Barcellona che, oltretutto, con l’ipotetica cessione del centrocampista, risolverebbe i problemi di fair play finanziario. Inoltre, la sua partenza permetterebbe al club di Laporta di registrare altri giocatori in rosa. Dal canto suo, Hansi Flick non sembrerebbe entusiasta della possibilità di vedere Fermin Lopez lontano dalla Catalogna. Ma il calciatore classe 2003, così come il suo entourage, fiutano una grande occasione per potersi affermare ancor di più in un nuovo palcoscenico europeo.
Foto: Instagram Barcellona