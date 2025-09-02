Fermin Lopez rompe il silenzio: “Il Barcellona è sempre stata la mia priorità”

02/09/2025 | 21:00:22

Nel corso delle ultime settimane di calciomercato, Fermin Lopez ha ricevuto un’offerta ghiotta dal Chelsea. Il giocatore del Barcellona sembrava prossimo a intraprendere un nuovo capitolo della sua carriera, al di fuori del territorio “amico”. Ma alla fine, il classe 2003 ha deciso di restare in Catalogna. In un’intervista rilasciata in esclusiva a Mundo Deportivo, il centrocampista ha rotto il silenzio che ha preceduto la chiusura del calciomercato, pronunciando parole al miele nei confronti della società blaugrana. Di seguito le dichiarazioni salienti: “Ho sentito l’affetto dei tifosi. Da quando sono arrivato in prima squadra mi sono sentito molto amato. La mia priorità è sempre stata restare al Barça”.

Foto: Instagram Barcellona