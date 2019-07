Fermana, ufficiale l’arrivo di Rossoni. Misin alla Vis Pesaro

Mediante un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, la Fermana ha annunciato di essersi assicurata “le prestazioni del jolly Stefano Rossoni, classe 1997, proveniente dalla Vis Pesaro: per lui un contratto annuale. Nativo di Cattolica, 22 anni Rossoni è stato protagonista dell’arrivo in Serie C della Vis Pesaro con 26 presenze e due reti. Ha firmato un contratto di una anno con i gialloblù. Per un giocatore che arriva dalla Vis Pesaro, un altro che vi approda: si tratta di Alex Misin che chiude la sua esperienza in gialloblù dopo sei stagioni e approda proprio nella squadra della sua città. Colori che aveva vestito solo nel settore giovanile e ora lo farà in prima squadra”.