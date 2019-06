Fermana, ufficiale l’arrivo di Mantini dal Teramo

Primo colpo di mercato per la Fermana che ha oggi annunciato ufficialmente l’arrivo della mezzala Giorgio Mantini. Questo il contenuto del comunicato: “Il giovane Giorgio Mantini è il primo acquisto della Fermana. Mezzala, classe 1998, arriva a titolo definitivo e con un biennale che lo legherà ai colori gialloblu fino al 2021. Mantini arriva dal Teramo, società in cui ha anche fatto il settore giovanile. Non è nuovo alle Marche perché nella stagione 2017-2018 ha vestito la maglia del Castelfidardo in serie D totalizzando 29 presenze e quattro gol. È poi tornato a Teramo riuscendo a ritagliarsi il suo spazio anche in serie C. Essendo nato nel 1998 sarà una risorsa in più per la Fermana che potrà contare su un giovane interessante deciso a non risparmiarsi in un Campionato non semplice come quello professionistico”.

Foto: sito ufficiale Fermana