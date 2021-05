Ferlaino compie 90 anni: “Brutto compleanno senza Diego. Juve? I soliti noti”

Ringrazio tutti i tifosi del Napoli per l’affetto che mi dimostrano. Sono emozionato. La vittoria della Coppa Uefa è stata la serata più bella della mia presidenza. Abbiamo dato una gioia ai lavoratori napoletani che erano in Germania. Corrado Ferlaino, ex presidente del Napoli, nel giorno del suo 90esimo compleanno, parla così ai microfoni di Radio Kiss Kiss: “E’ il mio primo compleanno senza Maradona e ciò mi rattrista, per questo evito di pensarci. Mi è dispiaciuto il modo con cui se ne è andato. Ho sempre cercato di portare grandi giocatori al Napoli, oltre a valorizzare i talenti del vivaio. Juve-Inter? Il secondo tempo non l’ho visto. Quando ho saputo e visto gli episodi a favore dei bianconeri ho pensato ‘ecco i soliti noti’. Però bisogna anche dire una cosa: la Juventus è l’unico club che non ha mai cambiato proprietà negli anni. I vari proprietari sono abituati a parlare con le federazioni, arbitri e quant’altro”.

Foto: Twitter Napoli