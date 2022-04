Ferlaino al Napoli: “Serve esperienza. De Laurentiis compri dei maradonini”

Corrado Ferlaino, presidente del Napoli dei due scudetti, ha parlato ai microfoni de “La Gazzetta dello Sport“, dicendo la sua circa le necessità del club partenopeo: “Cos’è mancato? La continuità. Perché è ben allenata e ha giocato un ottimo calcio per lunghi tratti. E poi aspettiamo la completa esplosione di Osimhen che è stato un ottimo acquisto. In teoria la squadra ha tutto per vincere.

Ora che ci penso però un consiglio a De Laurentiis voglio darlo. Per la prossima stagione ingaggi un giocatore di grande personalità che si faccia “sentire” nello spogliatoio e in campo. Serve a questa squadra, al di là del ruolo tattico che può avere. Certo Maradona era unico quando diceva ai compagni “se siete in difficoltà date la palla a me e ci penso io”. Ma esisteranno come personalità dei maradonini. Ecco il Napoli ne ha assolutamente bisogno“.

Foto: rsi.ch