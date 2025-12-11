Ferguson si sblocca: doppietta nel primo tempo in Celtic-Roma

11/12/2025 | 21:56:07

E’ un Ferguson scatenato che scaccia tutte le critiche nel primo tempo tra Celtic e Roma. L’attaccante è andato in gol due volte nei primi 45′ di gioco. Il primo acuto è arrivato al 36,’ Soulé serve Celik sulla destra che di prima mette il pallone dentro l’area forte e rasoterra in direzione di Ferguson. L’irlandese calcia di prima intenzione e trova il gol del raddoppio. Poi arriva il secondo gol pochi minuti più tardi. Soulé mette il cross dentro l’area. Ferguson aggancia con un bellissimo stop e calcia subito trovando la prima doppietta con la maglia della Roma.

Foto: insta roma