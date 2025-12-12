Ferguson show, ma la Roma ha bisogno del mercato

12/12/2025 | 11:55:26

Evan Ferguson si è sbloccato in Europa League, bella doppietta in casa del Celtic e movimenti da centravanti vero. Gasperini lo aveva stimolato e pungolato alla vigilia, è stato ripagato nel migliore dei modi. Ferguson è un ragazzo giovane, classe 2004, reduce da un infortunio, con qualità indiscutibili. Gasperini gli chiede continuità e intensità, con lui gli attaccanti statici non avranno mai troppa fortuna, la performance di ieri a Glasgow può essere un segnale di svolta. Senza dimenticare che l’allenatore ha bisogno del mercato, ha chiesto un paio di interventi, ha promosso Zirkzee, ora dipende soprattutto dal Manchester United ma anche dalla sua proprietà. Forse rinuncerebbe a una delle sue prime punte per prenderne un’altra, comunque si accontenterebbe di una pedina ma pronta e che non sia una scommessa come gli avevano proposto a fine agosto. Gasperini ieri non ha voluto approfondire gli argomenti di mercato, è il suo cruccio dalla scorsa estate.

Foto: Instagram Roma.

