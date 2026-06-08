Ferguson saluta la Roma: “Nessuno vorrebbe giocare così poco, gli infortuni fanno parte del gioco”

08/06/2026 | 19:36:30

Evan Ferguson ha annunciato l’addio alla Roma con un video su Instagram, ringraziando il club e i tifosi per il sostegno nonostante i numerosi infortuni che lo hanno tenuto fuori dal campo per gran parte della stagione. Queste le sue dichiarazioni: “Nessuno vuole scendere in campo così poco, ma gli infortuni fanno parte del gioco. Grazie a tutti, a Roma e ai tifosi per il sostegno negli ultimi mesi. Auguro ai miei compagni di squadra e a tutti nel club il meglio per il futuro. Forza Roma”.

Foto: Instagram Roma