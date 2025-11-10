Ferguson resta a Roma ma potrebbe raggiungere la Nazionale per la sfida con l’Ungheria
10/11/2025 | 13:20:48
Nonostante la Roma e Gasperini avessero confermato che Evan Ferguson non raggiungerà la Nazionale in questa sosta, la Federcalcio irlandese, sul proprio sito, sostiene il contrario.
Questo il passaggio del comunicato relativo a Ferguson:
“Ferguson rimarrà presso il proprio club, l’AS Roma, per proseguire il percorso di riabilitazione, con la speranza di essere disponibile per la seconda partita del turno preliminare contro l’Ungheria, domenica”.
Dunque, se le condizioni del calciatore giallorosso dovessero migliorare, raggiungerebbe la propria Nazionale per l’ultimo impegno delle qualificazioni ai Mondiali.
Foto: Instagram Roma