Ferguson: “Possiamo fare la storia del Bologna. Dobbiamo migliorare il rendimento in casa”

08/04/2026 | 16:00:42

Ferguson ha parlato del momento del Bologna, le sue parole in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l’Aston Villa: “Sentiamo di poter fare la storia del Bologna, è la mia gara più importante da quando sono qui. McGinn?Abbiamo giocato insieme in nazionale, contro di noi ha fatto due gol, lo conosco bene e domani a centrocampo sarà una sfida interessante. Rendimento tra casa e trasferta? A casa nostra non so perché ma non siamo il Bologna dell’anno scorso o dell’anno prima. Non so il perché ma è qualcosa che dobbiamo migliorare”.

Foto: sito Bologna