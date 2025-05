Ferguson: “Peccato non aver vinto. Rigore su Freuler? Per me c’era”

04/05/2025 | 23:52:27

Lewis Ferguson, centrocampista del Bologna, ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio contro la Juventus.

Queste le sue parole: “Abbiamo dato tutto per vincere, anche se non è stato abbastanza. Ora andiamo a Milano a testa alta, per provare a vincere”.

Sul finale hai avuto la palla del possibile gol…

“Quest’anno gioco un po’ più basso. E’ una posizione che mi piace in cui ho giocato tanti anni prima di arrivare a Bologna. Mi prendo la responsabilità per recuperare i palloni e anche stasera eravamo dominanti sul possesso palla. Siamo un po’ frustrati per la mancata vittoria”

Hai parlato con Freuler del mancato rigore? “Ho visto l’azione da dietro. Ho subito pensato fosse rigore e anche Remo me l’ha detto. Rivedendo le immagini ne sono sempre convinto”.

La corsa Champions: “In questo momento stanno vincendo tutte ma è normale. Se vogliamo lottare per il quarto posto dobbiamo vincere tutto anche noi. E’ un momento bellissimo per noi e per i tifosi quindi dobbiamo stare attenti e recuperare al meglio per il match con il Milan”

Sullo spogliatoio: “Si, mi sento questa responsabilità. Quando non gioca Lollo mi piace avere la responsabilità di capitano in campo. De Silvestri è il capitano vero, anche in spogliatoio. Per me però è un piacere ogni volta che scendo in campo con la fascia”

Come ti senti, visto il rientro dall’infortunio?

“Quest’anno è stato difficile per me. Sono rientrato con grandi difficoltà dall’infortunio, mi ci sono voluti 2 mesi e mezzo per sentirmi bene e poi quando ero vicino al 100% mi sono fatto male al flessore, poi successivamente alla coscia. Sono un po’ frustrato, ma so che è tutto normale. Ora però sto bene: questa settimana ho lavorato al massimo in allenamento e stasera ho giocato tutti i 90 minuti”.

Foto: sito Bologna