Ferguson: “Il sogno di giocare gli Europei era vicinissimo, ma in un secondo è sparito. Questo Bologna puo’ aprire un ciclo”

Lewis Ferguson, trequartista classe 1999, è uno dei giocatori cresciuti maggiormente sotto la gestione Thiago Motta a Bologna. Il centrocampista scozzese rappresenta il prototipo di giocatore moderno box to box. La sua stagione è stata molto positiva avendo raggiunto il piazzamento Champions con il club, anche a livello individuale la sua stagione è stata sicuramente di livello come dimostrano le 6 reti e i 4 assist messi a referto. L’unico neo risulta essere il grave infortunio (rottura del crociato) che gli ha precluso il sogno di giocare gli Europei. Di questo e della sua stagione al Bologna ha parlato al Corriere dello Sport. Queste le sue parole:

” Da bambino avevo due sogni: giocare la Champions League e andare con la mia nazionale in una competizione internazionale. Pensavo di andare agli Europei con la Scozia. E poi di giocare la Champions con il Bologna. Ero molto vicino, tanto così e in un secondo quel sogno è sparito. Per me è stata la cosa più difficile”

Sul migliorarsi e la possibilità di aprire un ciclo: ” Si. C’è sempre una possibilità per tutto e tutti. Ma qui è arrivato il momento di lavorare ancora più duramente di prima per poter crescere ancora. Vogliamo solo migliorare perché questa è una squadra giovane, con buoni calciatori e brave persone. Raggiungere la Champions è stato incredibile, ma non c’è motivo di fermarsi. Dobbiamo continuare ad avanzare.”

Foto: instagram Bologna