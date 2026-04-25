Ferguson: “I fischi fanno male. Chiediamo scusa ai tifosi. Prendiamo gol facilmente”

25/04/2026 | 21:09:35

Lewis Ferguson, centrocampista del Bologna, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro la Roma.

Queste le sue parole: “Non è mai facile sentire i fischi dei propri tifosi. Abbiamo perso troppe partite in casa nostra e non va bene, sia per il club sia per i tifosi. Chiedo scusa a tutti perché una squadra come noi non deve perdere tutte queste gare casalinghe”.

Come vi siete trovati giocando con una difesa a 3? “In settimana abbiamo lavorato a tre senza palla e in fase di possesso Lucumì diventava il play. Non è questo cambio di abito tattico che ci ha fatto perdere la partita. Prendiamo ancora gol troppo facilmente”.

Qual è l’umore all’interno dello spogliatoio? “Dopo una sconfitta come quella di oggi non c’era un buon umore nello spogliatoio, ma vogliamo chiudere al meglio. Abbiamo disputata moltissimo partite tra coppe e Europa League. Volevamo fare meglio ma non siamo riusciti. Ora ci sono 12 punti per chiudere al meglio la stagione”.

Come si spiega che per due gare consecutive avete subito gol in avvio? “Difficile spiegarlo, non so il motivo. Come sempre prepariamo le partite nel modo giusto. Dopo la gara con l’Aston Villa eravamo giù di morale ma per oggi non so dare spiegazioni. So solo che combatteremo fino alla fine”.

Foto: sito Bologna