Ferguson: “Ho lavorato duramente e dato il massimo, Gasperini si aspetta molto da me”

11/12/2025 | 23:31:20

Al termine della partita contro il Celtic, l’attaccante della Roma, Evan Ferguson, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. “Mi sono sempre allenato, ho lavorato duramente, ho cercato di dare sempre il massimo e questa sera è andata bene. Effettivamente mi piace giocare in questo ambiente, in questo tipo di stadio, io sono irlandese, quindi qui mi sento quasi come a casa. Le aspettative? All’inizio non è andata benissimo, è l’inizio di un nuovo periodo. Fa parte del calcio e sono molto contento per questa sera. Ogni giorno cerca sempre di spingere me e tutti quanti al massimo. Gasperini Si aspetta molto, da me vuole tanta intensità ed è per questo che lavoriamo”.

foto x roma