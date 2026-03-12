Ferguson: “Grande partita. La Roma ci ha colpito nel nostro momento migliore”

12/03/2026 | 21:59:54

Il centrocampista del Bologna, Lewis Ferguson, ha parlato a Sky Sport dopo la gara pareggiata 1-1 contro la Roma.

Queste le sue parole: “Non so giudicare il gol del pareggio, sembra che Malen ha calciato il polpaccio di Freuler però l’arbitro non ha fischiato e va bene così. Abbiamo fatto una grande partita, contro una squadra molto forte con giocatori pericolosi come Malen ma li abbiamo gestiti bene. Loro hanno segnato nel nostro momento migliore, peccato però sappiamo che è solo il primo tempo e c’è tutto per giocarsela tra una settimana”.

Rowe è prezioso? “Sì, prima di tutto è un bravo ragazzo: parlo con lui ogni giorno e provo ad aiutarlo negli allenamenti perché in questo momento non capisce benissimo l’italiano, però in campo ha una grandissima qualità e mi piace tantissimo. Ci dà una mano importante”.

Foto: sito Bologna