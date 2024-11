Ferguson: “Grande emozione ritornare in campo. Ma sono più felice per la vittoria”

Lewis Ferguson, centrocampista del Bologna, è tornato in campo dopo diversi mesi dal suo infortunio.

Il giocatore ha così parlato a fine gara a Dazn: “Grande emozione tornare in campo, contento di essere di nuovo in campo soprattutto davanti alla nostra gente. La cosa più importante però sono i 3 punti”.