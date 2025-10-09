Ferguson: “Felice del primo gol in Nazionale. Rete che significa tutto”

09/10/2025 | 23:45:42

Lewis Ferguson, centrocampista del Bologna, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria della Scozia nelle qualificazioni ai Mondiali.

Primo gol per il calciatore con la maglia della Scozia: “Per me questo gol significa tutto. E’ il mio primo gol per la Scozia e in più non segnavo da tantissimo tempo, quindi è una bella sensazione. Siamo felicissimi di aver portato a casa la vittoria, è stato importante davanti al nostro pubblico e ne siamo felici. E’ un successo importante, ma che non significherà niente se non dovessimo vincere anche domenica che sarà un’altra sfida importantissima”.

Foto: sito Bologna