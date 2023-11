Ferguson: “Felice del gol e della vittoria. Europa? Un passo alla volta. Non ci pensiamo”

Il match winner di Bologns-Lazio, Ferguson, ha parlato a Dazn dopo la gara.

Queste le sue parole: “Il mister non era contento dopo il primo tempo perché non avevamo giocato bene. Nella ripresa abbiamo iniziato benissimo però. Mi piace giocare con Zirkzee perché lui è un giocatore con qualità, ha tutto per fare bene. Abbiamo giocato molte partite con lui e mi piace. I tifosi? Giocare qui, con questo stadio così pieno è difficile per tutti gli avversari“.

Sei lo scozzese con più gol in Serie A “Sono contento di questo, ma voglio sempre di più. Tutti i giorni lavoro duro per arrivare a segnare di gol.

L’Europa è un sogno?

“Non ci pensiamo, ora recuperiamo e poi ci concentriamo sulla Fiorentina”.

Foto: Twitter Bologns