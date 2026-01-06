Ferguson: “Era importante la vittoria, sento crescere la fiducia”

Ferguson ha parlato a DAZN dopo Lecce-Roma: “La cosa più importante era ottenere i tre punti. Certo, sono contento, soprattutto perché è arrivato lontano da casa. Adesso bisogna resettare e farsi trovare subito pronti per il weekend. Abbiamo preparato soprattutto la partita in sala video, abbiamo rispettato quelle che erano le consegne. Sapevamo che dovevamo vincere dopo una sconfitta: siamo cresciuti e siamo stati contenti. Sento crescere la fiducia”.

foto x roma