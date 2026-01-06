Ferguson-Dovbyk, la Roma vince 2-0 a Lecce e si riprende il quarto posto

06/01/2026 | 19:57:10

La Roma vince 2-0 a Lecce e riscatta il ko di Bergamo, riprendendosi il quarto posto solitario. Prova autoritaria dei giallorossi in Salento, gara quasi mai in discussione.

La sblocca la Roma con Evan Ferguson al 14′. Assolo di Dybala che serve l’attaccante che calcia di destro e trova un Falcone non perfetto stavolta.

Il Lecce non reagisce, la Roma trova anche il raddoppio con Pisilli, ma il giovane centrocampista era in fuorigioco. Sul finale, Falcone si riscatta e para su Ferguson una conclusione ravvicinata che avrebbe potuto chiudere la gara. La Roma conduce con merito 1-0 a Lecce alla fine del primo tempo.

Nella ripresa, la Roma gestisce la partita, ma si abbassa un po’. Il Lecce inserisce Ndri e crea qualche problemino ai capitolini. In particolare, Pierotti ha una chance importante, ma la spreca. Al 70′, la Roma usufruisce di un corner molto contestato dal Lecce.

Dagli sviluppi, Pisilli calcia, tocca Dovbyk che raddoppia. Proteste Lecce.

La Roma gestisce, all’85’ perde proprio Dovbyk che accusa un problema muscolare e deve uscire. Fa il suo esordio in Serie A il giovane Romano. Finisce 2-0 per la Roma che sale a 36 punti, al quarto posto solitario.

Foto: sito Roma