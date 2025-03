Ferguson: “Con Motta giocavamo un calcio un po’ più strategico. Con Italiano è più intenso. Champions? Un sogno tornarci”

Lewis Ferguson , centrocampista del Bologna, ha parlato a “destinationfootball” della stagione dei felsinei e della chance di tornare in Champions.

Queste le sue parole: “La Serie A è al top, al massimo livello, quindi volevo giocare regolarmente con giocatori di alto livello e anche contro avversari di alto livello. Volevo uscire dalla mia zona di comfort. È qui che migliori come giocatore. Per farlo, non c’è molto di meglio che trasferirsi in un paese diverso, dover imparare una cultura e una lingua diversa”.

Sul trasferimento in Italia: “All’inizio, quando ti trasferisci, è difficile perché non avevo mai vissuto fuori dalla Scozia. Imparare una nuova lingua è difficile e ci vuole tempo. Quando giocavo in Scozia, non mi veniva mai in mente, quando arrivavano giocatori stranieri, il fatto che dovessero adattarsi non solo alla lingua, ma a una nuova cultura e a tutto il resto”.

Su Motta e Italiano: “La scorsa stagione con Motta è stata fantastica. Ha avuto un ruolo importante nel mio sviluppo qui in Italia. Mi ha dato molta fiducia e sicurezza, e ho imparato molto da lui. Italiano? Ha uno stile diverso. Ogni allenatore ha stili e idee diverse. Con Motta giocavamo un calcio un po’ più strategico. Con Italiano è più intenso. Attacchiamo molto di più, il che significa che dobbiamo difendere molti più contropiedi, ma è il modo in cui vuole giocare e si adatta ai ragazzi. Tutti ci credono, come si può vedere dai risultati, e le cose stanno andando davvero bene”.

Sulla partecipazione alla Champions: “È sempre stato il mio sogno da bambino, sentire quella musica e giocare le partite di Champions League. Abbiamo avuto alcune grandi serate in casa contro alcune grandi squadre e anche giocare in trasferta in Europa è davvero bello in Champions League. Alcune partite difficili, da cui abbiamo imparato molto. Abbiamo tratto enormi benefici da queste partite. Voglio giocare costantemente al più alto livello. Voglio giocare in Europa ogni anno”.

Foto: Instagram personale