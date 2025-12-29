Ferguson: “Cerco di dimostrare il mio valore. Sto cercando di crescere”

Evan Ferguson, attaccante della Roma, ha parlato a Dazn dopo la vittoria contro il Genoa.

Queste le sue parole: “Testa bassa e lavorare duro. Quando ho l’opportunità di giocare devo dimostrare quello che valgo e oggi ci sono riuscito”.

Che idea ti sei fatto di questa prima parte della tua esperienza in Italia e del calcio italiano? “È un calcio completamente diverso. Per me è stato un salto importante, ma è un’esperienza che volevo provare. Sto continuando a crescere e mi sto ambientando sempre di più”.

