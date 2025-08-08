Bologna, si ferma Ferguson: il comunicato del club

Non arrivano buone notizie dai campi di allenamento del Bologna. Lewis Ferguson ha difatti accusato nella giornata di oggi un infortunio che lo terrà fuori per diverso tempo. Di seguito il comunicato della società, presente sui canali ufficiali: “Lewis Ferguson, in seguito a un risentimento accusato in allenamento, ha riportato una lesione di primo grado al polpaccio sinistro. Nei prossimi giorni svolgerà terapie e allenamento differenziato. I tempi di recupero sono di circa tre settimane”.

Foto: Instagram Bologna