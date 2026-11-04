Ferguson: “Bologna è casa mia”. E su Palladino: “Ci ha riacceso il fuoco”

04/11/2026 | 11:00:08

Lewis Ferguson si è preso il Bologna, dentro e fuori dal campo. Il centrocampista scozzese, capitano rossoblù, ha raccontato il legame con la città e la scelta di proseguire la propria avventura sotto le Due Torri. Un rapporto diventato sempre più forte nel corso degli anni, tra la conquista della Coppa Italia, le esperienze europee e il percorso di recupero dopo il grave infortunio. “Bologna mi ha dato tanto. La Champions, la Coppa Italia vinta e alzata da capitano, l’Europa League e i momenti di amicizia, ma anche le cose brutte come l’infortunio. Mi sono preso il mio tempo e poi ho detto solo quattro parole: Bologna è casa mia. E almeno un altro anno voglio restare qui”, ha spiegato Ferguson in un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Il centrocampista ha poi sottolineato di non pensare tanto alla durata della propria permanenza, quanto al modo in cui viverla: “Non sto certo a pensare quanto resterò, ma sicuramente penso a come resto. Bologna è casa dal primo giorno e qui sto da dio”. Sul futuro, Ferguson non chiude la porta ai Rangers, club legato alla sua famiglia: “Prima o poi ci andrò, un giorno so che succederà. Il resto è oggi: ora ci siamo ripresi e dobbiamo sfruttare l’onda”. Tra i temi centrali dell’intervista c’è anche l’impatto di Raffaele Palladino, arrivato sulla panchina rossoblù per rilanciare la squadra. Ferguson riconosce al tecnico il merito di aver restituito entusiasmo e ambizione al gruppo: “Lui ha il fuoco. Anche dell’ambizione. Come noi. E quel fuoco ce l’ha riacceso”. Il capitano ha spiegato che, dopo un avvio complicato, il Bologna aveva bisogno di ritrovare la scintilla. E sul possibile obiettivo europeo invita a non anticipare i tempi: “Nemmeno nella stagione in cui finimmo in Champions con Motta, a inizio anno facevamo certi discorsi. I primi ‘occhi negli occhi’ furono a febbraio: ci sentivamo davvero forti e ci dicemmo: ‘Ok, proviamoci’. Quindi aspettiamo”. Ferguson ha indicato anche un aspetto su cui la squadra deve crescere: la gestione delle partite e delle diverse fasi di gioco. I progressi, secondo lo scozzese, si sono già visti contro Milan e Monza, ma servirà confermarli anche nella prossima sfida con il Parma. Infine, il centrocampista ha parlato dell’orgoglio di indossare la fascia: “Siamo un team di capitani. Ci sono io, c’è Orsolini e c’è il capitano dei capitani, Lollo De Silvestri: è mostruoso per quanto è appassionato. Gioca poco, ma diventa un esempio. Organizza, gestisce, parla, aiuta”. Ferguson preferisce invece guidare il gruppo con il proprio esempio: “Non sono uno che urla nello spogliatoio, preferisco dimostrarlo giocando come so”.

foto: sito Bologna