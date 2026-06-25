Ferdinand: “La vera sfida inizia ai sedicesimi. Tuchel è stato audace”

25/06/2026 | 12:47:06

Rio Ferdinand ha fatto una chiacchierata con Laurie Whitewell sul Mondiale in corso. La bandiera dei Red Devils è stata tra i protagonisti che hanno preso parte al sorteggio del torneo: “Un momento surreale, c’erano tantissime persone famose insieme a me”. Anche se il difensore inglese non gradisce proprio tutto dell’organizzazione della FIFA: “Penso che i biglietti siano troppo cari. I dirigenti hanno spiegato perché il costo è cosi elevato, non ho le loro competenze, ma credo che il prezzo sia esagerato”. Infine sulla Nazionale dei Tre Leoni: “Nessuno si ricorda della fase a gironi, lo 0-0 con il Ghana non è preoccupante. La vera sfida inizia nella fase ad eliminazione. Tuchel è stato coraggioso nelle sue scelte. Mi piace la sua audacia. Non ha ceduto alle pressioni di media e tifosi, escludendo grandi nomi. Non dico di essere d’accordo, ma apprezzo il suo atteggiamento”.

Foto: X Manchester United