Ferdinand esalta Yamal: “Giocatore incredibile, è da Pallone d’Oro”

01/05/2025 | 17:48:19

L’ex difensore del Manchester United Rio Ferdinand ha esaltato il talento di Lamine Yamal. Intervenuto sul suo profilo X, l’inglese ha applaudito la prestazione del talento in Barcellona-Inter: “Essendo un talento calcistico puro, direi che Lamine Yamal è su un altro livello rispetto a qualsiasi giocatore che gioca nei primi 5 campionati del mondo. 17 anni. Davvero incredibile”. Ferdinand si è poi sbilanciato, parlando di un futuro pallone d’oro per il calciatore: “Penso che in questo momento non so se ci sia un giocatore più emozionante da guardare allo stadio. Dovrebbe vincere il Pallone d’Oro, Pallone d’Oro, Pallone d’Oro”.

FOTO: Instagram Barcellona