Ferdinand: “Mbappé è l’unica preoccupazione per la mia Inghilterra”

Rio Ferdinand, ex colonna portante del Manchester United, ha parlato del Mondiale in Qatar e, soprattutto, di una delle stelle di questo torneo, Kylian Mbappé: “Ogni volta che guardo la Francia penso che Mbappé sia l’unica grande preoccupazione per la mia Inghilterra. Non voglio mancare di rispetto agli altri giocatori, ma per come è fatta la squadra inglese, se riusciamo a limitare Mbappé, il resto è gestibile. Per quanto riguarda l’Inghilterra, se Rashford è contenuto, abbiamo un talento come Foden. Se Foden è contenuto, abbiamo Kane, Saka, Bellingham e così via. Anche Henderson segna alcuni gol. Si tratta della migliore Nazionale inglese che abbia mai visto”.

Foto: Twitter Ferdinand