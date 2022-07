Feratovic sceglie il Portogallo e non la Turchia: accordo con l’Estrela da Amadora

Il difensore della Primavera giallorossa Amir Feratovic non resterà alla Roma. Il calciatore che sembrava aver scelto la Turchia e in particolar modo l’Alanyaspor, ha cambiato i suoi piani. Il difensore è pronto a scegliere il Portogallo e la squadra di seconda serie lusitana: l’Estrela da Amadora. Lo sloveno avrebbe raggiunto l’accordo per un triennale e l’annuncio sarebbe imminente. Si accorcia così la lista degli esuberi giallorossi, con Pinto pronto a sfoltire ulteriormente la rosa.

Foto: Instagram personale