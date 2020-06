Feralpisalò: Zamuner non c’è (va alla Spal) e Magoni consolida la pole del 10 maggio

La Feralpisalò sta per risolvere il quiz direttore sportivo. Qualche fonte aveva dato Zamuner in dirittura, ma a noi non risultava alcun tipo di accordo, infatti qualche giorno fa abbiamo annunciato che l’ex Padova sostituirà Vagnati alla Spal. Confermata, invece, la nostra anticipazione dello scorso 10 maggio: Oscar Magoni, attualmente al Renate, aveva incontrato i vertici del club di Salò guadagnando la pole, che ora sta consolidando. Operazione in dirittura.