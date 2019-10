Feralpisalò-Sottili: dalla pole di lunedì pomeriggio alla fumata bianca in arrivo

Galderisi alla Feralpisalò? No, scavalcato dopo essere stato in vantaggio fino allo scorso weekend. Grassadonia? Neanche. La pole era di Stefano Sottili, come vi avevamo anticipato lunedì scorso, e la pole è stata mantenuta. Nessuna sorpresa dunque, confermate le previsioni che permetteranno all’ex tecnico della Viterbese di tornare in pista alla guida di un club ambizioso ma che è reduce da diverse scelte sbagliate. Sottili riparte da Salò, quasi 48 ore dopo la nostra esclusiva.