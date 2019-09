Feralpisalò, Galderisi mantiene il vantaggio. Dall”incontro di ieri alla svolta in arrivo

Giornata di incontri, ieri, per il nuovo allenatore della Feralpisalò. Il summit con Galderisi, che vi abbiamo anticipato, è andato bene, Nanu era in pole e ha sbaragliato la concorrenza. In corsa era rimasto anche Colella, ma alle spalle di Galderisi e senza la possibilità di recuperare lo svantaggio. Mentre sia Mandorlini che Bisoli (quest’ultimo legato da contratto con il Padova) hanno preferito aspettare altre chance. Stesso discorso per Calori che era in cima alla lista della proprietà. Avanti con Galderisi, dunque, tutto confermato: dall’incontro di ieri alla fumata bianca in arrivo, nella speranza di dimenticare presto il tonfo contro il Fano.