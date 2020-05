Feralpisalò, è ufficiale la rescissione consensuale con il ds Andrissi. Ora…

Gianluca Andrissi lascia la poltrona di direttore sportivo della Feralpisalò, mancava soltanto l’annuncio ufficiale arrivato nelle scorse ore: “Feralpisalò Srl comunica di aver raggiunto l’accordo per la rescissione contrattuale con il Direttore sportivo Gianluca Andrissi, a cui il club augura il meglio per il futuro professionale”. Ora la Feralpisalò scioglierà le riserve per il sostituto di Andrissi, dopo il casting delle scorse settimane.