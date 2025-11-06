Fenucci: “Vogliamo ripeterci. L’obiettivo sono almeno i playoff”

06/11/2025 | 20:58:16

Claudio Fenucci, dirigente del Bologna, ha parlato a Sky prima dell’impegno del suo Bologna contro il Brann in Europa League: “Italiano sarà in panchina. Credo che le esigenze di bilancio qualche operazione in uscita ci sia, i nuovi si stanno integrando, abbiamo tenuto il gruppo storico e nel derby con il Parma abbiamo fatto bene. Speriamo di ripeterci stasera con l’obiettivo di arrivare almeno alla zona Playoff”.

Foto: sito Bologna