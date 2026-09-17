Fenucci: “Tedesco? Le sue idee non hanno prodotto risultati. Palladino? Vogliamo tornare in Europa”

17/09/2026 | 17:54:30

L’ad del Bologna Fenucci ha parlato in conferenza stampa dell’esonero di Tedesco, le sue parole: “Con Tedesco abbiamo condiviso un percorso breve, abbiamo deciso di esonerarlo dopo 4 giornate di campionato. Una decisione fuori dalle nostre abitudini. Lo ringraziamo perché con lui abbiamo condiviso questi mesi e abbiamo avuto un rapporto umano di livello. Un professionista che ha provato a portare le sue metodologie, ma per diverse ragioni non hanno prodotto i risultati che speravamo. La decisione di sostituire così velocemente l’allenatore. Con Sartori e Di Vaio vedendo le metodologie di lavoro, la proposta che il mister portava avanti e i riflessi sulle performance della squadra ci siamo preoccupati, perché pensavamo che la capacità di incidere del mister fosse inferiore alle attese. È una decisione tecnica, ma non deve risultare un giudizio sul metodo di lavoro del mister che ha funzionato in passato e funzionerà in futuro. La capacità di incidere sul nostro gruppo, però, non è stata quella che ci aspettavamo. Eravamo preoccupati dell’andamento della squadra, che si è sempre resa disponibile con l’allenatore, c’è stato un rapporto sempre corretto e professionale. Sembrava che la squadra non riuscisse a interpretare ciò che il mister volesse. Con Sartori e Di Vaio ci siamo trovati di fronte a una decisione mai presa prima da noi in carriera. Siamo andati avanti rapidamente, contattando mister Palladino che ha dato subito disponibilità a fare un percorso lungo, segnato dalla comune volontà e ambizione di tornare a giocarci le nostre chance per rientrare in Europa o vivere serate come Roma. Servirà la disponibilità dei giocatori, anche per andare oltre i propri limiti, per raggiungere determinati risultati. La società non farà mai mancare il suo supporto finanziario”.

foto sito bologna